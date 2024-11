SÜGAVALT PUUDUTAV FILM Eesti film võitis Hanoi filmifestivalil kaks auhinda

Hanoi filmifestival leidis aset 7 korda ning toimus 7.-11. novembrini. Regiooni suurfestivaliks pürgiva sündmuse ava- ja lõpugala toimus vastvalminud Hanoi uues ooperimajas. Festivalil osales 117 filmi 51 riigist. Parima filmi auhinna pälvis Iraani režissööri Majid-Reza Mostafavi film «Hard Shell».

Žüriisse kuulusid produtsent William Pfeiffer, filmiteadlane ja kriitik Terez Vincze, režissöör ja stsenarist Chartchai Ketnust, režissöör ja stsenarist Sophie Linnenbaum ning näitleja ja produtsent Hua Vi Van.

«Ilus üllatus väga kirju rahvusvahelise koosseisuga žürii poolt, mis kinnitab, et film on loetav vaatamata inimeste väga erinevale kultuurikoodile. Biwa ei ole kindlasti film, mis inimesed lihtsalt maitse keskpõrandale kokku toob, aga lausa kaks auhinda filmile näitab, et osasid otsustajaid pidi see väga sügavalt puudutama, et nad oma elamusele ka ülejäänud žüriiliikmed kampa said,» rõõmustab režissöör Marko Raat tunnustuse üle.

Kärt Kokkota ja Elina Masing filmis «Biwa järve 8 nägu». Foto: Allfilm

Samaaegselt Hanoi festivaliga linastus film ka NY Baltic Films Festivalil, peagi on see USAs Ameerika Filmiinstituudi (AFI) European Film Showcase festivali kavas. «Biwa järve 8 nägu» on esitatud ka võõrkeelse filmi Oscari kandidaadiks.

Raadi «Biwa järve 8 nägu» on linateos, mis tõlgib vanad Jaapani armastuslood Peipsiäärsete kalurite ja nende laste igatsuste ja ihade keelde. Filmi peategelaste hingeseisundit vaadatakse läbi kaheksa idamaise poeetilise motiivi: koju pöörduvad purjekad, ehapuna, esimene lumi, öine vihm, sügisene täiskuu, templikell, ootamatu tuuleiil, metshanede äralend. Film põhineb Saksa japanofiili Max Dauthendey 1911. aastal ilmunud samanimelisel raamatul, mis ilmus eesti keeles Loomingu Raamatukogus 2005. aastal ja sel aastal uustrükina.

Filmi režissöör ja stsenarist on Marko Raat. Filmi operaator on Sten-Johan Lill (E.S.C), kunstnik Kristina Lõuk, kostüümikunstnik Reet Aus, grimmikunstnik Liisi Põllumaa, monteerija Jaak Ollino Jn, helilooja Jakob Juhkam, helirežissöör Karri Niinivaara. Filmis kõlab Soome artisti Lyyti muusika.

Film on loodud produktsioonifirmade Allfilm (Eesti) ja Bufo (Soome) koostöös, peaprodutsent on Ivo Felt, produtsent Dora Nedeczky, kaasprodutsendid Mark Lwoff ja Misha Jaari. Filmi levitaja maailmas on Suurbritannia ettevõte Film Republic, Eestis levitas filmi ACME Film. Filmi tootmist on finantseerinud Eesti Filmi Instituut, Eesti Kultuurkapital, Soome Filmi Instituut, Soome telekanal YLE ja Tartu Filmifond.