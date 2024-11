SKANDAAL FILMIMAAILMAS Režissöörid loobuvad järjest prestiižikal filmifestivalil osalemisest. Miks?

«Pärast seda, kui avastasin Camerimage'i filmifestivali direktori ülimalt misogüünsed ja solvavad sõnavõtud, otsustasin filmi «Protseduur» festivalilt tagasi kutsuda,» kirjutas Fargeat oma X-i kontole postitatud avalduses. ««Protseduur» on just seda tüüpi käitumise mõjust meie maailmale. Me ei tohiks enam sellist suhtumist taluda. Saadame oma toetuse kõigile festivaliga seotud osalejatele ja loodame, et see otsus aitab tuua festivalile väga vajaliku muutuse.»