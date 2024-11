KOLETU ÕNNETUS Populaarse talendisaate võitjat tulistati kõhtu

46-aastane «The Voice'i» võitja sai Texase maapiirkonnas jahil olles kuuli, räägib tema agent Trey Newman Entertainment Weeklyle. «Sundance'i olukord on hetkel stabiilne,» ütleb Newman. «Arst ütles, et tegemist oli kuulihaavaga nabapiirkonda, üsna mao lähedale, kuid kuul läks õnneks mööda kõigist elutähtsatest organitest ja jäi pidama mao rasvasemasse piirkonda.»

Mänedžeri sõnul ei olnud haav kindlasti ise tekitatud ning laulja kutsus ise endale hädaabi. «Me teame, et see oli kas õnnetus või läheduses viibinud jahimehe poolt tehtud lask, mis läks uitama,» ütles agent.

Headi agent ütles, et esialgne plaan oli muusikut koheselt pärast tema saabumist haiglasse opereerida, kuid läbivaatusel sai selgeks, et see ei ole vältimatult vajalik, sest elutähtsad organid kahtlustada ei saanud. «Praegu operatsiooni ei tehta,» ütles Newman EW-le.