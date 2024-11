SULI JÄÄB SULIKS Räppar Diddy on vanglas jätkanud kuritegelikku tegevust

Sean «Diddy» Combs on jätkanud vanglas kuritegelikku tegevust, muuhulgas on ta püüdnud vanglast tunnistajatega ühendust saada, ohvreid survestada ja vandekohust mõjutada. Prokurörid ütlesid ka, et Combsi eesmärk oli mõjutada avalikku arvamust ja potentsiaalseid vandekohtunikke eelseisval seksikaubanduse protsessil.

Süüdistuse esitas osariigi prokurör 15. novembril Manhattani föderaalkohtus, mis on vastu muusikamoguli viimasele 50 miljoni dollari suuruse kautsjonitaotlusele. Prokuröride sõnul näitab Combsi käitumine vanglas, et ta peab jääma luku taha, mistõttu kutsusid prokurörid kohtunikku üles tagasi lükkama Combsi viimane kautsjonitaotlus.

Prokuröridele kättesaadavad vanglas salvestatud telefonikõned näitavad, et Combs palus oma pereliikmetel ohvrite ja tunnistajatega ühendust võtta. Lisaks on Combs ärgitanud oma lähedasi välja mõtlema lugusid, mis teda toetaksid ja žüriid mõjutaksid.

«Kostja on korduvalt – isegi vangistuses viibides – näidanud, et rikub räigelt reegleid eesmärgiga põhjendamatult mõjutada kohtuasja tulemust. Teisisõnu on kohtualune näidanud, et teda ei saa usaldada reeglitest või tingimustest kinni pidama ,» kirjutasid prokurörid oma ettepanekus.

Prokurörid usuvad, et Combs soovib ohvreid ja tunnistajaid šantažeerida, et nad vaikiksid või annaksid ütlusi, mis oleks kasulikud tema kaitsele.

Combs vahistati septembris ja tõenäoliselt jääb ta trellide taha kuni kohtuprotsessini mais.

Prokuröride sõnul on Combs juhtinud «sekskuritegude impeeriumi» aastakümneid. Esialgu esitati talle süüdistus ebaseaduslikus äritegevuses ja inimkaubanduses seksuaalse ärakasutamise eesmärgil, kuid pärast esmast süüdistust on mitmed naised Combsi kallaletungi, vägistamise ja muu seksuaalse kallaletungi eest kohtusse kaevanud. Ka üks meesmuusikaprodutsent on Combsi soovimatus seksuaalkäitumises süüdistanud.

Viimati, oktoobris, esitati talle uued süüdistused. CNN-i ja BBC andmetel on meeste, naiste ja 16-aastase poisi vastu suunatud seksuaalrünnakuga seotud vähemalt kuus süüdistust.

Pikka aega on olnud teateid räppari korraldatud hiiglaslikest pidudest, kuhu Combs väidetavalt seksitöötajaid kaasa tõi. Combsi pidudel käivate kuulsuste nimekiri on pikk. Nende hulka on kuulunud Leonardo Dicaprio, Paris Hilton, Kim Kardashian, Nicki Minaj ja Justin Bieber. Eelkõige on avalikkuses küsimusi tekitanud DiCaprio ja Bieberi lähedane suhe räppariga.

Combs on kõik süüdistused tagasi lükanud. Süüdimõistmisel ähvardab teda eluaegne vangistus.