EBAÕNNESTUNUD PÜHADEKUULUTAJA Aasta oodatuim jõulureklaam on inimesed välja vihastanud

Nimelt on Coca-Cola ikooniline reklaam jõuluvanale tehtud täielikult tehisintellekti abiga, kusjuures jõuluvana ennast on reklaamis vaevu näha. Nii mõnedki nimetavad reklaami hingetuks õudusunenäoks, sest jõulureklaam on sel aastal tehtud traditsioone eirates.

Armastatud reklaam, mis ilmub alati pühade eel ning on mõne jaoks suisa jõuluootuse sümbol, jõudis esmakordselt eetrisse 1995. aastal. Tuntud reklaamis sõitsid Coca-Cola veoautod mööda talvist teed, kusjuures esialgses reklaamis kasutati kolme päris veoautot, mis olid kaunistatud 30 000 lambipirniga.

Sel aastal on reklaam tehtud aga täielikult tehisintellektiga. 15-sekundilises reklaamis jätkavad kuulsad Coca-Cola veoautod lumisel maastikul linna sõitmist, kus siis jõuluvana hakkab õnnelikele inimestele Coca-Cola Zero Sugar pudeleid jagama. AI reklaamis on jõuluvana nägu aga peidetud ja vaatajatele näidatakse vaid väikest valget mansetti ja punast varrukat.

Coca-Cola Euroopa turundusjuht Javier Meza on kriitikale vastanud, öeldes, et tehisintellekti kasutamine on brändi viis moodsa ajaga kohanemiseks. Tema sõnul polnud reklaamis tehisintellekti kasutamine kohustuslik, kuid pärast asja uurimist tundus selle kasutamine hea lahendusena.

Meza lisas ka, et tehisintellekt oli tõhus viis reklaami loomiseks, säästes samal ajal aega ja raha.

Reklaam loodi Coca-Cola patenteeritud Real Magic AI abil, mis käivitati eelmisel aastal koostöös ettevõtetega Bain & Company ja OpenAI. AI mudeli eesmärk on kasutada ära kogu Coca-Cola 138-aastast pärandit.

Ka Coca-Cola asepresident ja generatiivse tehisintellekti Real Magic AI juht ütles, et jõulureklaam on järgmise põlvkonna kampaania, kus ettevõte on edukalt ühendanud oma pärandi tulevikutehnoloogiaga. «Uue tehnoloogia tõttu vabanenud ajaga saab ettevõte luua rohkem kohandatud ja isikupärastatud sisu,» ütleb ta.

Vaata reklaami: