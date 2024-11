POLEGI NII HEA Laulja Ed Sheeran: maailma suurim heategevusorganisatsioon oli mu suhtes lugupidamatu!

Ed Sheeran väidab, et temalt ei küsitud luba tema vokaali kasutamiseks Band Aidi singli uusversioonis «Do They Know It's Christmas?». Grammy võitnud Briti laulja-laulukirjutaja osales heategevusliku singli 2014. aasta versioonis, mille eesmärk oli aidata kaasa ebola leevendamisele.

Band Aidi 40. aastapäeva tähistamiseks peaks tänavu ilmuma uusversioon, mis põimib omavahel kokku 1984., 2004. ja 2014. aasta versioonis osalenud supergruppide esinemisi. Kogu tulu suunatakse tervise- ja vaesusevastastele algatustele kogu Aafrikas.

Instagrami lugudes jagas Ed Sheeran nüüd Ghana-Briti muusiku Fuse ODG kommentaari, kes süüdistas kampaaniat «aafriklaste dehumaniseerimises ning meie uhkuse ja identiteedi hävitamises heategevuse nimel».

«Uue Band Aid 40 versiooni puhul ei küsitud minu heakskiitu ja kui mul oleks olnud valik, oleksin lugupidavalt oma vokaali kasutamisest keeldunud,» kirjutas Sheeran. «Kümme aastat hiljem on minu arusaam sellega seotud narratiivist muutunud, mida Fuse ODG ka ilmekalt selgitas.»

«See on lihtsalt minu isiklik seisukoht. Loodan, et see on tulevikku vaatav. Armastus kõigile,» kirjutas Sheeran.

Oma esialgses postituses kirjutas Fuse ODG: «Kümme aastat tagasi keeldusin Band Aidis osalemast, kuna tundsin ära kahjualgatused, mida see Aafrikale tekitab. Kuigi nad võivad tekitada kaastunnet ja annetusi, põlistavad nad kahjustavaid stereotüüpe, mis lämmatavad Aafrika majanduskasvu, turismi ja investeeringuid, mis lõpuks lähevad kontinendile maksma triljoneid ning hävitavad selle väärikuse, uhkuse ja identiteedi.»

«Dehumaniseerivate piltide esitlemisega tekitavad need algatused pigem haletsust kui soosivad partnerlussuhete loomist,» lisas Fuse ODG.

Ka kuulutas Fuse ODG välja oma laulu «We Know It’s Christmas», mis on ninanips Band Aidi kuulsale hitile «Do They Know It's Christmas?».