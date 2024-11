KURB Rasket haigust põdev Michael J. Fox: mu olukord on väga keeruline

63-aastane näitleja, kellel diagnoositi haigus juba 1991. aastal, on jätkanud aktiivset avalikku kohalolekut, sealhulgas esinenud Glastonbury festivalil ja erinevate auhindade jagamistel, hoolimata sellest, et ta 2020. aastal näitlemisest loobus.

Laupäeval, 16. novembril Michael J. Fox Foundationi aastakoosolekul esinedes avas näitleja, kuidas tema seisund tema elu hetkel mõjutab, paljastades, kuidas ta püüab oma huumorimeelt elus hoida, öeldes, et see on «raske». Staar ütles, et süngema, kuid lõbusa ellusuhtumisega saab ta mööda minna ebamugavatest olukordadest, mis võivad keeruliste vestluste ajal ette tulla.

Gala austab Foxi sihtasutust ja selle jõupingutusi Parkinsoni tõve alase teadlikkuse tõstmisel. Mittetulundusühing asutati 2000. aastal ja on alates selle loomisest kogunud rohkem kui 2 miljardit dollarit. Sel aastal juhtis galat Denis Leary ning muusikat esitasid Stevie Nicks ja Fox ise, mis Foxi sõnul oli kogemusena tohutult põnev.

«Ma ei suuda uskuda – paljusid neist inimestest olen tundnud aastaid ja aastaid –, et nad on minu vastu nii lahked,» ütles Fox ajakirjale People. «Ma arvan, et nad näevad, et üheskoos on meil võimalik võita ja edasi minna ning selle nimel me töötame.»