ÜHTEKUULUVUSE EDENDAJA Tallinna Kunstihoone pälvis olulise rahvusvahelise auhinna

Laupäeval, 16. novembril Bernis toimunud tseremoonial võttis auhinna vastu Tallinna Kunstihoone juhataja Paul Aguraiuja. Auhinda annab neljandat aastat välja Šveitsi visuaalkunstnik, muusik ja kunstiteadlane George Steinmann. Auhinnaga kaasneb 20 000-eurone kunstipreemia.

«Tallinna Kunstihoone hoone vajab ulatuslikku renoveerimist, kuna selle vundament on saanud tugevalt kahjustada, muuhulgas 1944. aasta Nõukogude Liidu pommitamise tagajärjel. Näitustegevus on selleks ajaks viidud ajutisele pinnale Lasnamäele, piirkonda, mis oma sotsiaal-kultuuriliste pingetega toob esile kogukondade, näiteks Lasnamäe vene keelt kõneleva elanikkonna, isoleerituse. Sellises kontekstis on ajaloolise kunstihoone kolimine Lasnamäele julge projekt, sümboolseks sillaks linnaosade ning eesti ja vene keelt kõneleva elanikkonna vahel,» ütles George Steinmann.

««Prix Art and Ethics» auhind on omamoodi «kasvav skulptuur», mis sisaldab varjatud kultuuripoliitilist sõnumit, kuna just kunstnik annab auhinna institutsioonile, mitte vastupidi nagu tavaliselt kombeks,» lisas Steinmann.

Tallinna Kunstihoone Lasnamäe paviljon Foto: Tõnu Tunnel