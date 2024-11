GALERII Põrmustavalt pöörane! Kreeka stoner-metali imemehed andsid Tallinnas raju kontserdi

2006. aastal Kreekas asutatud stoner metal'i bänd 1000mods on tuntud oma järeleandmatute kontsertide ja legendaarsete festivalidel esinemiste poolest, tänu millele on 1000mods loonud enda ümber pidevalt kasvava ja pühendunud fännibaasi, on 1000mods olnud eeskujuks ja inspiratsiooniks tervele põlvkonnale muusikutele, kes on võrsunud Kreeka raskeroki skeenest.