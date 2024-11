KIMPUS TEHISINTELLEKTIGA Loodusteadlane David Attenborough: minu identiteeti üritatakse varastada!

Üks maailma armastatumaid hääli, loodusteadlane David Attenborough on öelnud, et ta on sügavalt häiritud kuuldes, et USA tehisintellekti veebisaidid on tema häält klooninud.

Viimastel nädalatel on selgunud, et Ameerika veebiväljaanded on kasutanud 98-aastase Attenborough häält, et edastada erakondlikke uudiseid sellistel teemadel nagu USA valimised ja Ukraina sõda.

Attenborough ütles BBC-le, et ta oli šokeeritud, kui kuulis, et tema häält sel moel kasutati, öeldes: «Olen veetnud terve elu, püüdes rääkida seda, mida mis usun olevat tõde, nii et ma olin sügavalt häiritud, kui avastan, et tänapäeval varastavad teised minu identiteeti. Ma olen väga vastu sellele, et nad kasutavad minu häält selleks, et öelda, mida iganes tahavad.»

Dokumentalist ei ole esimene, kes on hämmingus pärast seda, kui tema häält näiliselt ilma tema nõusolekuta kehastati. Tänavu mais võttis näitleja Scarlett Johansson OpenAI vastu sõna pärast seda, kui ettevõte kasutas oma uues ChatGPT-tootes häält, mis meenutas kohutavalt staari oma.

Näitleja ütles, et OpenAI pöördus tema poole üheksa kuud varem, et kasutada oma AI-süsteemis Johanssoni häält, kuid näitleja keeldus «isiklikel põhjustel». Ta ütles, et oli «šokeeritud ja raevunud», kui kuulis häält, mida nad lõpuks kasutasid, mis «kõlas minu omaga nii jubedalt sarnaselt, et mu lähimad sõbrad ja uudisteväljaanded ei suutnud vahet teha».