Võiks ju imestada, et kui on olemas igakülgselt toimiv teater, siis miks ei tehta veel ühte lisasammu ja -pingutust, et olemasolevaid võimeid kunsti ja elu käsitlemisel ka noorele või lausa noorimale teatrivaatajale eksponeerida. Oleks justkui raiskamine seda mitte teha.