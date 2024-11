EESTLUSE LUGU Lennart Meri menuraamatust valmib mängufilm

Martti Helde sõnul hakkas idee võrsuma juba ligi viis aastat tagasi, kui ta raamatu uuesti ette võttis ja põhjalikumalt lugemisele pühendus. Nüüd on lugemine aga selles faasis, et Helde on valmis filmiga edasi liikuma.

Martti Helde väidab, et tema tööd on alati hästi pikad projektid. Foto: Sander Ilvest

Raadiosaatejuhi küsimusele, kuidas moodi on võimalik üldse sellist teost nagu «Hõbevalge» filmikeelde panna, vastas Helde, et ehkki «Hõbevalge» oma tükkides ja fragmentides on niivõrd tihe ja rikkalik, teeb see protsessi ka niivõrd palju põnevamaks. Ka tunnistas Helde, et talle isegi meeldib, kui eesmärk on kõrge, sest siis peab inimese ja loojana rohkem pingutama.

«Inimese ja eestlasena, siin kasvanud inimesena ma ikkagi tahan teada, kust ma tulen, kus on minu juured ja «Hõbevalge» oma sisus tegelikult annab paljudele nendele küsimustele vastuse,» sõnas Helde.

Lisaks filmile valmib «Hõbevalge» esmatrüki ilmumise 50. aastapäevaks ka näitus Tallinna lennusadamas ning valmib ka raamatu kordustrükk. Helde sõnul on põhjuseks see, et kõiki väärtuseid, mis «Hõbevalges» peituvad, ei ole võimalik filmiks kohandada. «Seal on väga palju nüansse, mis vajavad teistsugust käsitlust, ja kuna ma olen muuseumite ja näituste loomisega väga tihedalt kokku puutunud, siis mulle tundus, et see nõuab ka üht põhjalikku näitust. Nii et mängufilm on lihtsalt üks viis seda tähistada,» kirjeldas filmitegija.