SUUR KAOTUS Populaarse noorteseriaali näitleja suri kõigest 35-aastaselt

Suurema läbimurdeni jõudis Teal tänu filmile «Deep Water», mille peaosades on Ben Affleck ja Ana de Armas, ning peatselt ilmuvas filmis, mille peaosas on Patricia Clarkson. Ka astus Teal üles sellistes telesaadetes nagu «Good Behaviour», «Dynasty», «The Walking Dead», «Outer Banks», «The Staircase» ning «George & Tammy».

1989. aastal Põhja-Carolinas Wilmingtonis sündinud Teali näitlejakarjäär sai alguse kodulinna teatris. Just tänu teatris töötamisele murdis Teal end ka televisiooni. Teali esimene agent ja teatrigrupi tegevjuht Shane Fernando, kes Teali läbimurdeni aitas, ütles The Hollywood Reporterile, et näitleja oli perfektsionist, kuid seda tervislikus mõttes. Ta oli alati nii toetav. Andekus on üks asi, kuid temaga oli lihtsalt rõõm töötada ja teda suunata, kuna ta oli toetav».