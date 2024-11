KULTUURIS KUUM Miljonite kuulamistega muusik Säm: ma ei taha sama vaipa kloppima jääda

Säm, kes alustas räppimist juba 2017. aastal, kui avaldas Soundcloudis oma esimesed lood, on tänaseks kogunud erinevatel platvormidel juba miljoneid kuulamisi. Nüüd on aga käes aeg, mil ilmavalgust näeb Sämi teine plaat «Südamelt ära».

Kuidas Säm muusikat kirjutab ja kuidas ennetab seda, et mõned mõtted aeguks? Millest räägib tema uus album ning kuidas on ta kahe albumi vahel inimesena muutunud? Miks eelistab Säm olla independent artist ja mis on iseseisvuse eelised? Kuidas aitab sisuloome TikTokis muusikukarjäärile kaasa?