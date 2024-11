KOGE MÄNGU PÄRISELT Maailma populaarsemast videomängust saab suurejooneline lõbustuspark

Üks maailma populaarsemaid videomänge «Minecraft» jõuab reaalsesse maailma. Ülemaailmselt sõlmitud tehingu raames on plaanis avada mitu lõbustusparki, kus on kõiki mängufänne ees ootamas teemasõidud, mängumaailmast tuttavad vaatamisväärsused, müügikioskid ja hotellitoad, alustades Ühendkuningriigist ja USA-st.

Minecraft on sõlminud lepingu Ühendkuningriigis resideeruva firma Merlin Entertainmentsiga, mis on Euroopa suurima teemaparkide operaatori Disney järel ning maailmas teemaparkide arenduse poolest suuruselt teisel kohal. Merlin Entertainments haldab enam kui 135 atraktsiooni 23 riigis, sealhulgas Alton Towers, Legoland, Sea Life, Madame Tussauds ja London Eye.

«Me oleme kõikjal digitaalselt, Merlin on kõikjal füüsiliselt,» ütles Kayleen Walters, mängude frantsiisiarenduse asepresident Microsoftis, kes omandas 2014. aastal 2,5 miljardi dollari eest Minecrafti tootja Mojangi. «See puudutab seda, kuidas me Minecrafti laiendame väljaspool mängu. Mojang ja Microsoft on Minecrafti ja kaubamärgi eksperdid, Merlin on asukohapõhiste kogemuste eksperdid: see on meie ühine nägemus.»