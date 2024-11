ÜLLATAV Kes on see salapärane daam? Lahenes sajandeid vana maali mõistatus

500-aastat vana kuningliku portree saladus on lahenenud ja teadlased teavad nüüd, keda on kujutatud miniatuursel pildil. Ehkki pikalt arvati, et miniatuur on maalitud Henry VIII kuuendast naisest Katherine Parrist, ei ole see sugugi nii.

Nimelt on teadlased kindlaks teinud, et miniatuuril on hoopiski Henry VIII tütre Mary Tudor.

Mary Tudori portree, mis võidi maalida aastal 1544. Foto: akg-images/Scanpix

Aastakümneid on eksperdid, sealhulgas tuntud ajaloolane ja muuseumidirektor Sir Roy Strong, arvanud, et peaaegu 500-aastane miniatuur kujutab Katherine Parri. Nüüd on mitmed juhtivad Tudorite ajaloo eksperdid veendunud, et tegu on Maryga, keda sageli nimetatakse «Veriseks Maryks», sest tulihingelise katoliku kuningannana andis ta käsu tappa paljud protestandid.

Saladust aitas lahendada nina, väidab kunstiajaloolane Emma Rutherford: «Mary nina oli üsna sibulakujuline ja ülespoole pööratud, samas kui Parri oma oli rohkem allapoole pööratud.»

Rutherfordi järeldust kinnitavad ka uued ja olulised tõendid kleitide ja ehete kohta.

Rutherford hakkas esmakordselt kahtlema, kas tegemist on ikka Katherine Parriga, kui kureeris Warwickshire'i osariigis Compton Verney majas uut näitust «The Reflected Self: Portrait Miniatures». Ta võrdles miniatuuri alguses kahe portreega Katherine Parrist, sealhulgas tähelepanuväärse portreega, mis kuulub National Portrait Gallery'le ehk riiklikule portreegaleriile, ja Sudeley lossi, kuhu ta suri ja maeti, miniatuuriga.

Seni tuntumad portreed Maryst asuvad Madridi Prado muuseumis ja riikliku portreegalerii maaliga.