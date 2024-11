RAJU Tallinnas esineb reedel Soome metal-muusika elav legend

Ligi kolm aastakümmet tegutsenud Stam1na on kindlustanud oma koha Soome ühe olulisema metal-grupina. Üheksa albumit, lisaks karjäärimuutvad ülesastumised festivalil Wacken Open Air ja mitmed läbimüüdud tuurid kodumaal – nende edu räägib iseenda eest. Kuigi Stam1na juured on thrash metal’is, kaasavad nad leidlikult ka elemente progressiivsest metal’ist ja pungist.