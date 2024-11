SINU ELU VÕIMALUS Legendaarne rokkbänd otsib asjalikku trummarit

Legendaarne rokkansambel Primus otsib uut trummarit ning on uue trummari leidmiseks välja kuulutanud avaliku konkursi, vahendab Rolling Stone. Bänd otsib enda sõnul pillimeest, kes oleks kombekas ja sõbralik ning kellel oleks originaalne tundlikkus ja esteetika.

«Me võtame praegu taotlusi kõigist universumi punktidest Primuse trummari/löökpillimängija kohale,» kirjutas bänd Instagramis. «Me otsime heade kommetega, tundlikku ja esteetilist pillimeest, kellel on soov avada uusi uksi loomingulises maailmas. Toretsemine on küll imeline, kuid vagadus, oskus kuulata ning muusikalises vestluses reageerida ning kaasa rääkida on suisa kohustuslikud.»

Need, kes soovivad kandideerida, peaksid saatma spetsiaalsele e-posti aadressile CV ja hiljutise video oma trummimängust.

Uudis tuleb vahetult pärast seda, kui Primuse liikmed Les Claypool ja Larry LaLonde andsid teada, et bändi senine trummar Tim Alexander on otsustanud ette teatamata ansamblist välja astuda.

«See tuli meile kõigile täieliku šokina,» kirjutasid muusikud oma avalduses. «Imelise kevadsuve ja eelseisvate vapustavate plaanide taustal oleme tõsises hämmingus, et ta nii järsku loobus. Pärast mitmeid katseid temaga suhelda on tema ainsaks vastuseks olnud üks e-kiri, mis teatas, et ta on kaotanud kire mängu vastu. Nii et kui tahes suur pettumus see ka pole, austame me tema valikut,» kommenteeris bänd.

Alexander jagas oma keerulisi tundeid seoses pillimänguga ka intervjuus Rolling Stone'ile, kus sõnas, et mõnikord lihtsalt on nii, et sa teed pikka aega midagi, mida sa armastad, aga ühel hetkel kaob kirg ning sellest saab lihtsalt järjekordne töö. «Aja jooksul hakkasin mõistma, et see mõjutab minu füüsilist ja vaimset tervist ja pereelu ning mu süda lihtsalt ei olnud enam bändiga,» sõnas trummar.

Ehkki Alexander ei olnud bändi asutajatrummar, peeti teda Primuse «klassikalise» koosseisu osaks, sest ta liitus grupiga 1989. aastal ning üsna pea pärast seda ilmus Primuse 1990. aasta debüütalbumi «Frizzle Fry».

Alexander on ka varem paaril korral Primusest lahkunud, kuid alati tagasi tulnud. Viimati liitus ta uuesti bändiga kümme aastat tagasi ja jäi selle liikmeks kuni oma lahkumisavalduseni selle aasta 29. oktoobril.