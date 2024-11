ARVUSTUS Vahur Laiapea: «Kurdid armastajad» on ebaveenev ja ebasiiras film

Esmalt esimesest, kurtidena eksponeeritud peategelastest ja nende keelest. Olen üksteist aastat kurtide õpetajana töötanud ning viipekeelest ja kurtide kultuurist üksjagu kirjutanud. Arvan endal olevat õiguse arvata. Filmis nähtava ühisosa tegeliku kurtide vahel toimuva viipekeelse suhtlemisega on üliväike. Peategelasi – Ukrainast pagenud neiut ja Venemaalt pärit noormeest – kehastavatele näitlejatele on õpetatud üksikuid viipeid, mille abil nad siis krüptilisele, loosunglikule suhtlemisele suunatud. Võib-olla oli see kavatsuslik?