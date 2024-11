TA TEGI SEDA JÄLLE Tommy Cash šokeerib lühialbumiga

«High Fashion» on rännak läbi erinevate ajastute, Tommyle omase iroonilise ning eksperimentaalse puutega. Artist kirjeldab lühialbumit kui retrospektiivset reisi. «Need on helid, mida lapsepõlves armastasin ja mis on mind kujundanud», ütleb ta.

Lühialbum on jätk augustis välja antud loole «UNTZ UNTZ», mille videoga «Sex Olympics» artist miljonite silmapaarideni on jõudnud ja samuti loole «Ass & Titties», mis ilmus suvel ühes Salvatore Ganacciga. Uut loomingut kuuleb Tommy Cashi peagi algaval ning kolm nädalat vältaval tuuril Euroopa ja USA metropolides Londonis, Pariisis, Berliinis, Varssavis, Budapestis, Milanos, Los Angeleses, Chicagos, Bostonis, New Yorgis ja mujal.

Kontseptuaalkunstnik Tommy Cash on kogunud oma julgete visuaalide ja helidega tuntust üle maailma. Ta ühendab postsovetliku esteetika gobaalsete trendidega ning miksib räiget õrnust nihestatud huumoriga. Cashi videosid saadab globaalne edu, tema kuulsamaid laule, näiteks lugu «Little Molly» on Youtube'is vaadatud 17 miljonit korda ning tal on instagramis enam kui miljon jälgijat.

Artist on oma loominguga tuuritanud üle maailma ning teinud kõrge tähelennu ka moetööstuses. Temaga soovivad koostööd teha tunnustatud artistid ja kunstnikud üle ilma, sh Charli XCX, Diplo, Käärijä, bbno$, Rick Owens, Maison Margiela jpt. Cashi tegemisi kajastavad regulaarselt olulisemad moe-, muusika- ja filmiajakirjad, sh Dazed, Vogue, NME jt.