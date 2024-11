ARVUSTUS Inimkond ei saa iseendast kunagi lõpuni jagu – ja parem ongi

Mõnikord märkan seltskonnas, et ühisesse sõnavarra on tekkinud uus sõna, mida alles paar nädalat või kuud varem olemas ei olnud. Üsna tihti ei mäletata ka enam, kust ta pärineb – otsekui oleks ta alati olemas olnud. Kes oli see, kes pani kunagi inimaja alguses tunnetele ja kogemustele nimed? Johan Elmi uuslavastus «Abrakadabra» vaatleb, kas on võimalik oma ühistest (ent sageli üksildastest) tunnetest keelega üle käia, lootes end läbi kohmaka vaeva lõpuks selgus- ja ühtsustundesse sõnastada.