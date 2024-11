VÕIM JA IDEAALID Eesti kõige rajum teater toob välja lavastuse Reformierakonnast

Missa «Kindlates kätes» kõneleb võimust ja ideaalidest, süüdatakse küünal ja lauldakse hosiannat, pannakse palveks kokku käed ja surutakse need riigi juhtimise lenkstangi ümber. Lavastuses näritakse kõrisid ja ülistatakse valitsejaid, palutakse armu ja palutakse andeks, püherdatakse patus ja tõustakse taeva. See on missa neist, kes on meid valitsenud. See on missa neist, kes on neid valinud.