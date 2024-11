Swifti peikade arvu on keeruline täpselt öelda, fännisaitide põhjal kõigub nende arv 12 ja 15 vahel ning eks varastes kolmekümnendates naisterahva kohta on see justkui pisut paljuvõitu isegi vabameelsel 21. sajandil, kuid seegi ei määri Swifti kui ontliku ja siivsa naise mainet. Tema siirus ja avameelsus on fännide hulgas asi, mis vaidlemisele ei kuulu, kuigi Swiftil on rohkelt teemasid, millel ta pikemalt ei peatu. Ei peatu ja kõik.