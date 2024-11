ARVUSTUS Tesa – maapõuest sündinud muusika või muusika maapõuest?

Tesa lugu on sellest, kuidas muusika pärast muusikat, moodne muusika, on loodusega sünkroonis.

Mütoloogiliselt, spetsiifilisemalt juudi mütoloogias, on savist loodud tegija golem, kelle ülesanne on omal moel inimesele meelde tuletada, et inimvõimetel on piir ning ka parima tahtmise juures ei loo inimene kunagi kedagi, kes oleks Jumalaga võrdväärne. Aga mis siis, kui sinu Jumal on loodus ja sinu tõde on muusika?