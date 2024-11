35 AASTAT «Simpsonite» 700 episoodis osalenud näitleja läheb pensionile

Kauaaegne Simpsonite häälnäitleja läheb pensionile. Pamela Hayden, kes on viimase 35 aasta jooksul andnud häält Barti sõbrale Milhouse Van Houtenile ja veel kümnetele tegelastele, lahkub Foxi sarjast. Hayden on osalenud veidi alla 700. episoodis, kokku on «Simpsoneid» linastunud 774 episoodi.