KURI KARJAS Rahvusvaheline näitlejate föderatsioon noomib Eesti valitsust

FIA kutsub Eesti valitsust üles astuma samme tagamaks jätkusuutlik toetus kunsti- ja kultuurisektorile ning tõstma kultuuritöötajate, sealhulgas esinejate palkasid, et need vastaksid teiste sektorite palkadele Eestis.

FIA toob avalduses põhjusena välja Eesti kultuuritöötajate palkade külmutamise 2025. aastaks ja kultuurisektori eelarve kärpimise ning külmutamise kuni 2028. Kuigi kultuuriminister on lubanud tõstatada palgaküsimuse 2026. aasta eelarve aruteludes, on FIA hinnangul lubaduse usaldusväärsus kärpeplaanide valguses küsitav.

FIA leiab, et majanduskriisi ja suure eelarvepuudujäägiga õigustatud solidaarne kärpimine kõigis valdkondades on kultuurisektorile ebaõiglane, kuna kultuuritöötajad on juba ammu näidanud solidaarsust, samas kui kõrgelt haritud kultuuritöötajate palgad on aastaid paigal seisnud.