PILDID Meie arhitektuuripärlid: need uhked objektid jahivad Eesti Arhitektide Liidu aastapreemiat

«Linn-masin» on taaskasutamise tulemus ja olemus. Sammasteks on kasutatud palkmaja renoveerimisest ülejäänud ümarpalke, mille arhitektid võõpasid Linnahalli valgustite türkiissinisesse tooni. Eritellimustööna valminud metallelemendid on värvitud oranžiks. Metallelemendid tagavad teosele ajas vastupidavuse.

Purskkaev on laotud Linnahallist mahalangenud paekivist. Metallvõrest katus on kaevandatud linnamaardlast. Juba varasemast asukohas olnud suur betoonist tasapind ja betoonplokid hoiavad «Linn-masinat» oma ajahambast puretud ja unustatud embuses. Ehituslikud tarindid on projekteeritud, pidades silmas ka demonteerimise võimalust - need on vajadusel asendatavad, liigutatavad, adaptiivsed.

Linn-Masin. Foto: Gregor Jürna

Logi saun – autorid: Kaisa Sööt, Liina-Liis Urke, Margit Säde, Regina Viljasaar-Frenzel.

Logi saun on kodanikualgatusel rajatud lihtne puuküttega avalik saun Tallinna kesklinnas mere ääres. Sauna disaini, rajamise ja igapäevase majandamise protsessid on olnud kollektiivsed ning projekti autorid ise on ühtlasi ka saunapidajad, kes kütavad sauna kolm korda nädalas regulaarsetel avamisaegadel vabatahtlike abiga.

Koondades autorite erinevad saunakogemused ja teadmised, on loodud off-grid puuküttega ja meres karastamist toetav ruum, kus kõike on täpselt nii vähe kui võimalik ja nii palju kui vajalik. Ajutise puithoone köetav ja soojustatud osa on tehases valminud ning tervikmoodulina uude asukohta teisaldatav.