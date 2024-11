HULLUMEELNE Kurikuulus teibitud banaan tegi New Yorgi oksjonil hinnarekordi

Maurizio Cattelani viraalne kunstiteos ehk nn seinale teibitud banaan müüdi New Yorgi kunstioksjonil 5,2 miljoni dollari eest, mis ületab ennustatud hinnapakkumise vähemalt 1 miljoni dollariga.

Üks kolmest 2019. aastal valminud teosest pealkirjaga «Koomik» debüteeris oksjonil kolmapäeva õhtul, kui oli New Yorgis, Sotheby’s osa kaasaegse kunsti oksjonist.

«Ma poleks kunagi arvanud, et ütlen «5 miljonit dollarit banaani eest»,» ironiseeris oksjonipidaja Oliver Barker, kui pakkumine lähenes viiele miljonile. Sotheby’sis välja pandud banaan osteti väidetavalt samal päeval 35 sendi eest.

«See ei ole lihtsalt kunstiteos, see esindab kultuurinähtust, mis ühendab kunstimaailma, meeme ja krüptovaluuta kogukonda,» ütles Sun avalduses Sotheby’sile. «Usun, et see tükk inspireerib tulevikus rohkem mõtlemist ja arutelu ning sellest saab osa ajaloost.»