Kasukameister Made Uus: praegu sööme sajandivahetuse tarbimishulluse jama

Need vähesed kasukad, mis meie muuseumidesse hoiule on kogutud, on Madel kõik põhjalikult läbi uuritud. Ta oskab neid viimase detailini ise valmistada ja teistelegi õpetada – alates parkimisest kuni nööpide tegemiseni. Madet paneb siiski pisut imestama, kuidas maailm on muutunud. Mitte väga ammu said ilma igasuguse hariduseta inimesed kodus nahad pargitud ja kasukad tehtud, nüüd õpitakse kõrgkoolis seda, mida vanasti saadi teada emalt või isalt.