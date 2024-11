Probleemid Paide Teatris: kunstiline juht astus tagasi

Teatril puudub praegu juht ning rahaline seis on kehv, mistõttu lükkub edasi või jääb täiesti ära ka uue lavastuse esietendus, mis pidi toimuma 12. detsembril. Praegu on selle toimumine veel otsustamisel.

Paide Muusika- ja Teatrimaja direktor Jaanus Kukk ütles Aktuaalsele Kaamerale: «Minu plaan on siis see, et Paide Muusika- ja Teatrimaja nõukogu järgmisel istungil me seda asja arutame. Mina lähen sinna oma ettepanekutega mismoodi teater edasi võiks funktsioneerida ja eks siis selle arutelu tulem peab jõudma Paide linnavalitsusse.