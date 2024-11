Eesti kosmoseprogrammi esimeses etapis on plaanis vallutada Saturn ja Marss.

Kasutades juhust, et koonri, ihnuskoi, kopikakorjaja ja sendisaagijana tuntud Jürgen Ligi puudus istungilt, otsustas valitsus, et järgmisel aastal suureneb Eesti kosmoseprogrammi maht rohkem kui viiekümnekordselt. Vajaduspõhise riigieelarve ülevaatamisel rahandusministeeriumi riidekapist leitud 118 miljardit eurot on Eesti kosmonautidele juba üle kantud.