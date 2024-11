JUBA LÄBI? Elton Johni 25 miljonit dollarit maksnud muusikalil on kriips peal

Väidetavalt on põhjuseks see, et muusikal ei suutnud piisavalt kiiresti publikut saali meelitada. Nimelt teenis muusikal esimesel nädalal vaid 374 000 dollarit ja tõi saali 5732 inimest. Sellega täideti saalid umbes 63 protsendi ulatuses.

Nüüd on otsustatud, et kuna muusikal viib välja rohkem kui sisse toob, mängitakse viimased etendused 8. detsembril, pärast mida saadetakse muusikal mitte nii väärikale pensionile.

Teiseks põhjuseks on kardetavasti see, et muusikal on lihtsalt halb. New York Post nimetas seda «tohutuks katastroofiks» ja Variety hukatuslikus arvustuses kirjutatakse, et kui «Tammy lepib muusikali lõpuks oma surmavate pattudega ja näeb arvatavasti andestava Jumala valgust», siis «publik ei pruugi nii andestav olla».