Legendaarsed muusikud avastasid viisi, kuidas rahad liikuma panna

Enamiku hilisemast ajaloost duona tegutsenud Tears For Fears mäletab hästi aegu, mil kontserdid olid mõeldud plaadi reklaamiks ja just plaadimüügist tuli tõeline raha. Praegu liigub raha aga kontsertidel ja kuigi paistab, et plaate nagu hakatakse taas pisut elavamalt ostma, on reaalsus siiski selline, et kui tahad pangakonto kosumist näha, siis tuleb kodinad kokku pakkida ja lavale minna. Kontsertplaat on selles olukorras muidugi veel omaette nähtus.