NÄDALA FILM Käsi püsti, kellele ei meeldinud «Gladiaator»!

Mis siis esimesel häda? Seal on venivad taplusstseenid, mõõgavõitlused, karjed, hulkade kaupa mehi sõda mängimas, virila Commoduse rollis Joaquin Phoenix ja Maximuse omas Russell Crowe, kellest ma lihtsalt ei suuda uskuda, et tema võiks olla mingi sõdalane, gladiaator.

Ta on mulle mällu sööbinud oma geniaalse matemaatiku rolliga filmis «A Beautiful mind» (2001) (mille eest ta ebaõiglaselt Oscarit ei võitnud, kuigi oli nomineeritud), ja nii on ja nii jääb. Jah, ma tean, et see film ilmus aasta hiljem. Minu silmis on näitleja Crowe loodud mängima pehmemaid rolle ja isegi kui ta on end kunagi millegi jaoks jõusaalis üles pumbanud ja vehib veriseks grimeeritult võitlusareenil tapariistadega, siis minu aju ei registreeri tema mängu niisugustes rollides usutavana.