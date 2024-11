Gladiaator II: Russell Crowe tahtis hirmsasti Maximuse rolli naasta

Seda tegemata jäänud järge on nimetatud kõige kummalisemaks järjeks, mida kunagi tehtud ei ole, ja Nick Cave ise on oma stsenaariumi kirjutanud meistriteoseks.

Nick Cave on meenutanud, et Russell Crowe ise palus Cave'il järjeloo valmis kirjutada ning välja mõelda, kuidas Maximus saaks surnust naasta.

«Mulle meeldis seda kirjutada, sest ma sisimas teadsin, et seda ei tehta kunagi filmiks,» on Cave oma fantaasiaküllase loo kohta öelnud.

Russell Crowe on öelnud, et järjest välja jäämine tekitas temas teatavat hirmu ja kadedust, sest viie Oscariga pärjatud «Gladiaator» oli noore Crowe'i karjääris suur moment. «Mu südames on sellel filmil endiselt eriline koht,» on Crowe tõdenud.