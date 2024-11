SUUR EKSITUS Miley Cyrus nõuab kohtuasja tagasilükkamist: ma ei kopeerinud Bruno Marsi lugu!

Miley Cyrus andis oma esimese vastuse kohtuasjale, milles väidetakse, et tema megahitt «Flowers» rikub Bruno Marsi «When I Was Your Man» autoriõigusi. Cyrus väidab, et hagil pole alust, sest kaebajaks ei ole Bruno Mars ise.

Septembris esitatud hagis väidetakse, et edetabelite tipuhiti autor varastas varasemast laulust palju elemente ja ilma Bruno Marsi loota «ei eksisteeriks» Cyruse hitti. Kuid seda hagi ei esitanud Mars – juhtumi esitas üksus nimega Tempo Music Investments, kes ostis välja ühe Marsi kaasautori õigused.

«Hageja väidab ühemõtteliselt, et sai oma väidetavad õigused «When I Was Your Man», kui omandas õigused ühelt neljast kaasautorist. See on parandamatu puudus hageja nõudes, et nad ei ole isegi tegelikult laulu õiguste omanikud,» kommenteerisid Cyruse advokaadid.

Advokaadibüroo Davis Wright Tremaine esindaja Peter Anderson väidab, et Tempo Music Investments osalise osaluse omandamine laulukirjutaja Philip Lawrence'ilt andis ettevõttele laulule ainult «mitteeksklusiivsed õigused». Föderaalse autoriõiguse seaduse alusel väidavad Cyruse advokaadid, et sellised piiratud õigused ei anna ettevõttele õigust kedagi autoriõiguste osas kohtusse kaevata.

«Hageja esitab selle autoriõiguste rikkumise hagi üksi – ilma kaasautorite või teiste autoriõiguse omaniketa,» kirjutab Anderson.

Tempo Musicu juhtivnõunik Alex Weingarten ütles neljapäeval Billboardile, et Cyruse advokaatide taotlus oli «intellektuaalselt ebaaus» ja et grupil on väga selgelt õigus hagi esitada.