Pimedad näevad ja kurdid kuulevad: Mari Kalkuni ja Haldi eriline konstert

Kurt neiu Bella Kurg on ühtekuuluvuskontserdi kohta öelnud: «Saame oma emakeeles ehk eesti viipekeeles toimuvast osa. Saame tunda samu emotsioone, mida tunnevad kuuljad. Tekib tunne, et meiega on arvestatud. Meid ei ole unustatud. Ligipääsetavus on meile nagu kitsa tee laiendamine.» Kontserdil kõlab ka Bella Kure tekstile loodud uudisteos «Tuhat sõna», mille viisistanud Encore’i dirigent, helilooja Karin Tuul.

Mari Kalkun, kes õpib kontserdiks selgeks ühe enda loo hoopis teises keeles – eesti viipekeeles –, tunneb, et ligipääsetavusele ei pöörata piisavalt tähelepanu. «Ühiskond on aga täpselt nii terve ja tugev, kui seda on tema erinevad lülid,» leiab Kalkun. «Kui keegi tunneb end kõrvalejäetuna, siis pole see tugevuse, vaid nõrkuse märk. Iga inimene on unikaalne elusolend, aga kindlasti on puuetega inimestel palju keerukam pääseda mugavalt näiteks kultuurisündmustele, mis on aga ometi oluline osa inimeseks olemisest. Ma usun, et just muusika kaudu saame luua sideme ja suurendada empaatiavõimet.»