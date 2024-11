Kaks pudelit päevas ja 10 000 keldris: Denzel Washington räägib oma räigest joomaperioodist

Filmi teemal intervjuusid andes tunnistas näitleja ajakirjale Esquire, et vaevalt oleks ta karjäär sellesse punkti jõudnud ilma hea sõbra Lenny Kravitzita, kes talle treeneri leidis ja jõusaali suunas. «Vaatasin endast Oscari galal tehtud pilte ning nägin lihtsalt paksu värvitud juustega tüüpi. Siis mõtlesin: «Need päevad on läbi, mees!» Nüüdsest hakkan tugevaks.»

«Ma kujutasin ette, et hakkan nüüd veiniasjatundjaks ning muudkui degusteerin peeneid veine,» ütles näitleja. «Ja alguses see nii oligi, väga peen värk. Ma jõin parimat. Parimat!» Nii lasi ta oma majale lisada 10 000 pudelit mahutava veinikeldri.

«Vein oli minu asi,» nentis Washington. «Ja lõpuks jõudsin selleni, et avasin 4000 dollarilisi pudeleid lihtsalt sellepärast, et need olid mul käepärast. Hiljem helistasin Sunset Boulevardi veinipoele Gil Turner’s Fine Wines & Spirits ja ütlesin: «Saatke mulle kaks parimat pudelit, mis teil on.» Ja mu naine küsis: «Miks sa tellid alati ainult kaks?» Vastasin: «Sest kui tellin rohkem, joon rohkem. Hoidsin piiri kahe pudeli juures ja jõin need päeva jooksul ära.»