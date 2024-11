1998. aastal käisin läbi Tallinna ja pildistasin üles kohad, mille kohta oli arvata, et need võivad muutuma hakata. Plaaniga, et need 12 aasta pärast sama nurga alt uuesti üles võtta. Projekt sai nimeks Tosin ja 80 fotot maandus fotoalbumisse endale paarilist ootama.