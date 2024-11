«See sünge muinasjutt Mongooliast üllatas meid. Juba esimesest kaadrist alates tundsime, et see sammub uutel radadel. Tegu on väga stiilse filmiga, kuid stiil ongi siin sisu, formaalseid valikuid ei kasutata mitte niisama, vaid selleks, et minna veelgi sügavamale väga filmilikku universumisse, kus elavad ainulaadsed tegelased, kes on suuremad kui elu, kuid väga-väga inimlikud,» resümeeris žürii, mille tööd juhtis Saksa režissöör Christoph Hochhäusler.