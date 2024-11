Skandaalsed süüdistused Muusikavideo võtetel toimunud rünnak toob Kanye Westile uue kohtuasja

Väidetavalt püüdis Kanye West lämmatada ja sundida modelli «pornograafiliselt lämbuma ja läkastama» 2010. aastal muusikavideo võtetel.

Reedel New Yorgi föderaalkohtusse esitatud kaebuses, väidab hageja Jenifer An, et oli pesu väel ja töötas La Roux' muusikavideo «In for the Kill» taustanäitlejana, kui West võtteplatsile ilmus ja ütles: «Andke mulle see Aasia tüdruk.»

An, endine sarja «America's Next Top Model» finalist, väidab, et West «kõrgus tema kohal» ja «hingas raskelt», kui käskis võttemeeskonnal tema nägu suumida, kui ta ilma igasuguse vastupanuta muusikavideot lavastama hakkas.

«Kaamera ees hakkas kostja West hagejat ühe käega kägistama. Seejärel mässis ta teise käe ümber naise kaela ja jätkas naise kahe käega kägistamist,» väidetakse hagis. «Seejärel rammis ta mitu sõrme naise kurku, liigutas neid pidevalt sisse ja välja ning surus tema hingetoru kinni.»

An ütleb, et West kasutas oma sõrmi «sunnitud oraalseksi jäljendamiseks», kui ta väidetavalt karjus: «See on kunst. See on kuradi kunst. Ma olen nagu Picasso.»