SUUR SUMMA George Harrisoni haruldane kitarr müüdi oksjonil rekordilise hinnaga

Julien’s Auctions ennustas algselt kitarri lõpphinnaks 600 000–800 000 dollarit, mis tähendab, et see müüdi peaaegu kaks korda kõrgema hinnaga kui ennustati. 1,27 miljoni dollari suuruse hinnasilt teeb sellest kõige kallima Harrisoni omanduses oleva kitarri, mis kunagi oksjonil müüdud.

Harrisoni kinnisvara ja Dark Horse Records andsid hiljuti välja tema neljanda sooloalbumi «Living in a Material World» 50. juubeliväljaande. Pakett sisaldab insener Paul Hicksi uut miksi, 11 originaallugu 1973. aasta albumilt, 60-leheküljelist raamatut. Ka saab albumil kuulda haruldasi lugusi nagu «Miss O'Dell» ja 7-tollist singlit «Sunshine Life For Me (Sail Away Raymond)», mille Harrison kinkis Ringo Starrile tema 1973. aasta albumi jaoks.