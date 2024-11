Räppar Diddy püüab skeemide abil vanglast pääseda, kohus keeldub kautsjonist

Kohtunik Arun Subramanian ütles, et teeb oma otsuse kautsjoni osas järgmisel nädalal, samal ajal kui menetlus tõi välja rohkem näiteid Combsi väidetavast pahapoisi käitumisest trellide taga. Prokurörid süüdistasid teda vanglas reeglite rikkumises, öeldes, et kui Combsi ei saa usaldada vangistuses, siis ei saa teda kindlasti usaldada kautsjoni vastu vabastatuna, olenemata sellest, milliseid meetmeid räppari kontrolli all hoidmiseks võetakse.

Combsi advokaat Marc Agnifilo ütles, et ta mõistab, et kodune kinnipidamine Combsi Lõuna-Florida kodus on mõeldamatu, sest kodu asub isoleeritud saarel, nii et selle asemel leidsid nad Combsile Upper East Side'il kolme magamistoaga korteri, kus ta saaks koos kolme täiskohaga turvatöötajaga viibida, kui ta vabastatakse. Combsi kautsjoniettepanek sisaldas ka 50 miljoni dollari suurust valuraha, mida toetaks tema 48 miljoni dollari suurune Star Islandi pärand.

«Selleks, et tingimused oleksid piisavad, peab olema teatud usaldus, et kostja järgib neid, ja siinne kostja on näidanud, et ta ei suuda reegleid järgida või ei järgi neid põhimõtteliselt,» ütles prokurör Christy Slavik Subramanianile. «Lihtsamalt öeldes ei saa kostjat usaldada, sest ta ei jäta kahtlustki, et ta ei suuda tingimusi täita.»