ARVUSTUS Ilu pole lihtne, vaid keerukas ja sügav

Osalevad kunstnikud on pigem lähtunud paindlikkusest ja vaiksetest muutustest. Valju radikaalsuse ja toretsevate manifestide asemel leiab näituselt mõtisklusi.

Esimesena tervitavad külastajat Liisa Hietaneni teosed «Külaelanikud». Hietanen koob-heegeldab lõngast elusuuruses portreid inimestest, keda igapäevaelus kohtab Hämeenkyrö külas (neilt loomulikult luba küsides), ning esitleb valminud skulptuure siis samas külas kogukonnale. Lõngaskulptuuride meisterlikkus on hämmastav ning teoste valmimine on justkui protest kiirete ja pealiskaudsete inimsuhete vastu – kui sageli võtame igapäevaelus aega, et ümbritsevaid inimesi sõbralikult jälgida ja tundma õppida?