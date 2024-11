VIRAALNE SENSATSIOON TikTokist tuule tiibadesse saanud Z-generatsiooni megastaar esineb Eestis

bbno$ («baby no money») on Eesti muusikakuulaja seas tuntud nimi, kelle energilised lood on teatud publiku südame võitnud ka siin. Tema suur läbimurre rahvusvahelisel areenil tuli 2020. aastal, kui tema hitt «Lalala» tõi talle põhiliselt TikToki platvormi kaudu ülemaailmse tuntuse.

Muusikaajakiri Rolling Stone on artisti nimetanud viiruslikult kiirete trendide loojaks. 2020. aastal pälvis ta ka auhinnad «A Viral Pioneer» ja «Breakthrough Artist of the Year». Tema karjäär saavutas veelgi kõrgema taseme 2021. aastal, kui ilmus tema viies stuudioalbum «eat ya veggies». Sellelt albumilt pärit hittlugu «Edamame» on saavutanud kuuekordse plaatina staatuse mitmes riigis, sealhulgas Kanadas ja Austraalias, ning kuldsertifikaadi USA-s.

bbno$ on tõestanud, et sõltumatul artistil on võimalik jõuda tippu ka ilma suurte plaadifirmade toetuseta. Ta on muutnud mängureegleid, näidates, et hea muusika ja loovus võivad viia väga kaugele. Tallinnasse võtab ta lisaks megahittidele kaasa ka oma värskemad lood, sealhulgas «lil freak» ja «it boy».

Laulu «Edamame» looja toob Eestisse PS Music Agency.