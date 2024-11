KULTUURIS KUUM Hullud kaksikud Raul ja Romet Esko: meie südames on Hollywood

Identsed kaksikud Eskod on saabunud noorusliku välgunoolena Eesti filmiskeenele ja loodavad, et nende debüüt «Mind on kaks» inspireerib teisigi noori tegema valmis oma esimest filmi - sest kaua me ikka «Tõde ja õigust» muudkui uuesti vaatame.