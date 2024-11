MELOMAANI MEMUAARID Kuidas komnoored Jimi Hendrixi leinaseisakuks püsti kamandati

Kujutan ette, et Mart Eriku «Melomaani memuaarid» on tervele hulgale umbes minuvanustele, aga ehk ka noorematele lugejatele paras maiuspala. See on üks kild mosaiigist, mis pandi kokku 1960ndail peamiselt Läänes, aga ka siinmail, et anda nägu tervele ajastule. See oli praeguse maailma noorusaeg, kirjutab Lauri Vahtre.