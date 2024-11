Purunenud unistused Peaosatäitja tunnistab: romantilise pühadefilmi idüllilist maja ei olegi päriselt olemas

Idülliline maamaja Nancy Meyersi filmis «Puhkus». Foto: Kaader filmist

Filmifännidele, kes loodavad, et kunagi saab armastatud ja idüllilises maakodus mõne öö veeta, on Jude Law' ülestunnistus muidugi suur pettumus. Nimelt andis Law BBC Radiole antud intervjuus teada, et Rosehilli suvila, kus filmi peamine tegevus toimub, ei olegi päriselt olemas.

«Seda suvilat pole olemas,» ütles Law raadiosaatejuhtidele, kes hellitasid lootust, et maamaja on külastatav ja ehk on seal võimalik isegi ööbida.

«Režissöör, ta on natuke perfektsionist,» ütles ta Nancy Meyersi kohta. «Ta tegi kogu piirkonnale ringi peale ega leidnud seda õiget maja, mida ta otsis, nii et ta lihtsalt rentis põllu, joonistas oma ideaalse maja üles ning lasi kellelgi selle ehitada.»

Ta selgitas ka, kuidas suvilas filmimine toimis: «See on nüüd natuke naljakas, nii et järgmine kord, kui te filmi vaatate, teate, et maja on pildistatud küll talvel, aga iga kord, kui ma uksest sisse astusin, lõppes stseen. Ja kolm kuud hiljem filmisime Los Angeleses stseenid toas.»

Vaatamata sellele, et filmis ei olnud tegelik maja, oli filmi Rosehilli suvila inspireeritud Ühendkuningriigis Surrey Hillsis asuvast Inglise suvilast, mida teatakse kui Honeysuckle Cottage'it.

Law mängis romantilises komöödias Diazi huviobjekti ja Winsleti venda. Filmi keskmes on Diazi ja Winsleti tegelaskujud, kes kehastavad Irist ja Amandat, kahte armunud naist Atlandi ookeani vastaskaldalt, kes korraldavad koduvahetuse, et pääseda jõulude ja pühade ajal südamevalust.

Law vabandas saatejuhtide ees, et nende unistused purustas.

Mis puutub sellesse, kuidas Law suhtub fännidesse, kes filmi igal pühadeperioodil uuesti vaatavad, nimetas Law seda imeliseks.