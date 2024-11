LIIGA HALB NALI? Briti koomik: mind ähvardati pärast nalja relvaga

36-aastane Briti koomik tuuritas USA-s oma rutiiniga «Jackarse» 2023. aastal. Pub Quiz podcastis esinedes paljastas Whitehall jutu käigus, et Ameerikas on stand-up'i tegemine alati «üsna raske» ja nentis, et teda ähvardati kunagi Texases esinedes isegi relvaga.

Whitehall selgitas, et ei tunne end kunagi USA-s laval «täiesti mugavalt», sest seal ei ole võimalik vanadesse rutiinidesse sukelduda. «Ma pean seal laval olles palju rohkem tööd tegema,» selgitas ta.

«Teisalt naeravad nad palju rohkem võrreldes briti publikuga, kes kipub olema pisut apaatsem,» nentis Whitehall.

Kui Stark küsis, kas Ameerika publik veel kuidagi erineb, rääkiski Whitehall vastuseks loo, kus üks mees publikust teda relvaga ähvardas. «Texases etendust andes oli mul üks nali, kus ma tegin teksaslaste kohta päris palju nalja, nii et üks tüüp hüüdis mulle: «Ettevaatust, sõbrake, mul on relv!» Ma olin nagu «vau»,» naeris Whitehall.

Kõige halvemast tagasisidest rääkides jutustas Whitehall loo, kuidas nägi üht lendajat pikamaalennul tema sõud vaatamas. «Ma nägin, et keegi vaatas parda meelelahutussüsteemist minu püsti,» meenutas ta. «Ja ma mõtlesin: «Issand, see on hämmastav! See on väga lahe, et keegi jälgib mind 50 000 jala kõrgusel.»»

Ta jätkas: «Ja siis umbes 10 minuti hiljem vaatasin, kuidas ta selle kinni pani ja lennuaegse kaardi peale pani. Ma arvasin, et see on kõige julmem tagasiside, mida võite saada.»