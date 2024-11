Tallinnas toimunud noorte pianistide konkurss tõestab Eesti noorte andekust

Leedu žüriiliige Liudmila Kašėtienė-Mikkelsen tõstis esile meie kaunist ja modernset muusika- ja balletikooli ja ütles, et kindlasti on siin suurepärane õppida. “Konkurss on üks samme pianisti arenguteel ja siin osaletakse selleks, et saada paremaks. Soovin noortele mängijatele väljendada kõike oma hingest, olla artistid laval ning usaldada oma isikupära.” Šveitsi žüriiliige Tomas Dratva tõstis samuti esile MUBA suurepärast keskkonda. Ta ütles et teda hämmastas Eesti noorte pianistide kõrge tase – Eestil on õnn omada nii palju noori talente. Ta tõstis esile ka Eesti muusikat, mis kõlas iga osaleja kavas, leidis, et see oli haarav ja huvitav kuulata.